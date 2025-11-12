Савиков о поражении СКА от «Салавата Юлаева»: «Провели хороший первый период, а потом два провалили»
Защитник СКА Егор Савиков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2).
— Хороший первый период, — сказал Савиков. — Задали хороший тон, все бежали, выигрывали борьбу, а потом два периода провалили.
— Что получилось сегодня, а что нет?
— Первый период хорошо у нас получился. Если бы так же продолжили играть, то выиграли бы. Не хочется ссылаться, что устали или что-то такое, что кончились силы или была потеря концентрации.
— Прошлые три матча у вашей команды были победные, почему сегодня такой результат?
— Был тяжелый выезд, трудная игра в Омске, поэтому где-то не восстановились, где-то присутствовала потеря концентрации. Нужно было играть короткими отрезками, как говорил тренерский штаб. Мы не выполнили эту задачу, поэтому допустили такие ошибки, которые привели к забитым шайбам в наши ворота.
— У вас была небольшая стычка с Ремпалом, после которой его удалили. Что там произошло?
— Это хоккей, просто он не выдержал эмоционально, поэтому получил две минуты. Здесь никаких обид.
— Когда разбирали соперника, на что делали упор больше?
— Как раз на то, что целый матч надо играть короткими сменами. Начали переигрывать отрезки, и из-за этого получили голы в наши ворота.
— Что нужно поменять в своей игре, чтобы победить в следующем матче?
— Мы отдохнем, разберем ошибки и выйдем с новыми силами, чтобы побеждать и радовать наших болельщиков.
СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 26 очками в 25 играх. Команда проведет следующий матч дома против «Металлурга» 16 ноября.
(София Митченкова)
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|25
|16
|9
|34
|3
|Авангард
|24
|14
|10
|31
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|26
|13
|13
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|24
|7
|17
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|25
|17
|8
|36
|2
|Торпедо НН
|27
|17
|10
|36
|3
|Динамо Мн
|24
|15
|9
|33
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|24
|15
|9
|31
|6
|Спартак
|24
|13
|11
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|22
|5
|17
|14
|12.11
|17:00
|Салават Юлаев – СКА
|2 : 1
|12.11
|17:00
|Металлург Мг – Лада
|6 : 4
|12.11
|19:00
|Торпедо НН – Сочи
|- : -
|12.11
|19:10
|Динамо Мн – Сибирь
|- : -
|12.11
|19:30
|Спартак – Локомотив
|- : -