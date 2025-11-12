Хоккей
Сегодня, 20:08

Савиков о поражении СКА от «Салавата Юлаева»: «Провели хороший первый период, а потом два провалили»

Защитник СКА Егор Савиков подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (1:2).

— Хороший первый период, — сказал Савиков. — Задали хороший тон, все бежали, выигрывали борьбу, а потом два периода провалили.

— Что получилось сегодня, а что нет?

— Первый период хорошо у нас получился. Если бы так же продолжили играть, то выиграли бы. Не хочется ссылаться, что устали или что-то такое, что кончились силы или была потеря концентрации.

— Прошлые три матча у вашей команды были победные, почему сегодня такой результат?

— Был тяжелый выезд, трудная игра в Омске, поэтому где-то не восстановились, где-то присутствовала потеря концентрации. Нужно было играть короткими отрезками, как говорил тренерский штаб. Мы не выполнили эту задачу, поэтому допустили такие ошибки, которые привели к забитым шайбам в наши ворота.

— У вас была небольшая стычка с Ремпалом, после которой его удалили. Что там произошло?

— Это хоккей, просто он не выдержал эмоционально, поэтому получил две минуты. Здесь никаких обид.

— Когда разбирали соперника, на что делали упор больше?

— Как раз на то, что целый матч надо играть короткими сменами. Начали переигрывать отрезки, и из-за этого получили голы в наши ворота.

— Что нужно поменять в своей игре, чтобы победить в следующем матче?

— Мы отдохнем, разберем ошибки и выйдем с новыми силами, чтобы побеждать и радовать наших болельщиков.

СКА занимает девятое место в таблице Западной конференции с 26 очками в 25 играх. Команда проведет следующий матч дома против «Металлурга» 16 ноября.

(София Митченкова)

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
Разин извинился перед Самсоновым: «Никогда не считал, что ты плохой вратарь. Надеюсь, еще поработаем вместе»

«Салават Юлаев» — СКА: видеообзор матча КХЛ
