Савицкис заявил о выходе из совета директоров КХЛ

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис выйдет из совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мне придется выйти из состава совета директоров КХЛ до изменения ситуации. Такое решение принял совет директоров. Тут получается немного автоматически», — цитирует ТАСС Савицкиса.

В воскресенье «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. В клубе связали это решение с ситуацией на Украине.