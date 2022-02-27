Савицкис заявил о выходе из совета директоров КХЛ
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис выйдет из совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Мне придется выйти из состава совета директоров КХЛ до изменения ситуации. Такое решение принял совет директоров. Тут получается немного автоматически», — цитирует ТАСС Савицкиса.
В воскресенье «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. В клубе связали это решение с ситуацией на Украине.
Источник: https://tass.ru/sport/13884539
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
|0 - 0
|
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
|0 - 4
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|- : -
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|7.03
|17:00
|
Спартак – Йокерит
|5 : 0
Новости