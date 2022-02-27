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Сегодня, 15:14

Савицкис заявил о выходе из совета директоров КХЛ

Роман Шишов
Корреспондент

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис выйдет из совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Мне придется выйти из состава совета директоров КХЛ до изменения ситуации. Такое решение принял совет директоров. Тут получается немного автоматически», — цитирует ТАСС Савицкиса.

В воскресенье «Динамо» объявило о выходе из КХЛ. В клубе связали это решение с ситуацией на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/13884539
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Динамо М - Северсталь
0 - 0
1. Динамо М - Северсталь
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2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
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4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
1. Ак Барс - Авангард
0 - 0
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 0
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
0 - 0
1. СКА - Динамо Мн
0 - 0
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
0 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
0 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
0 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
0 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 0
1. Металлург - Барыс
0 - 0
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
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4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 0
Йокерит - Спартак
Йокерит - Спартак
0 - 4
1. Йокерит - Спартак
0 - 5
2. Йокерит - Спартак
0 - 5
3. Спартак - Йокерит
5 - 0
4. Спартак - Йокерит
5 - 0
0 - 4
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
0 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
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