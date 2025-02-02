Савельев: «Торпедо» — не та команда, которая должна проходить в плей-офф»

Хоккейный эксперт Сергей Савельев объяснил, почему считает, что «Торпедо» не место в плей-офф КХЛ.

«К сожалению, довольно давно понятны восьмерки в конференциях. Если бы конкуренция на Западе была выше, а «Куньлунь» раньше включился в сезон, то мы бы увидели интересную борьбу за плей-офф. Потому что «Торпедо» сейчас — это не команда, которая должна проходить в игры на выбывание. «Торпедо» не сможет сотворить сенсацию против «Локомотива».

Если резюмировать, то мы видим несколько факторов. «Торпедо» до сих пор держится за счет проверенных молодых игроков. Провалы в обороне и безыдейность в атаке. Много слов и пыль в глаза, что играют в классный и комбинационный хоккей, но достаточно посмотреть на количество ошибок, которое допускает «Торпедо», и все станет ясно. А про подбор игроков Ларионовым поговорим уже после сезона», — цитирует Савельева «РБ Спорт».

После 51 матча нижегородцы с 54 очками занимают восьмое место в Западной конференции КХЛ.