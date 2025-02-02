Савельев: «Торпедо» — не та команда, которая должна проходить в плей-офф»
Хоккейный эксперт Сергей Савельев объяснил, почему считает, что «Торпедо» не место в плей-офф КХЛ.
«К сожалению, довольно давно понятны восьмерки в конференциях. Если бы конкуренция на Западе была выше, а «Куньлунь» раньше включился в сезон, то мы бы увидели интересную борьбу за плей-офф. Потому что «Торпедо» сейчас — это не команда, которая должна проходить в игры на выбывание. «Торпедо» не сможет сотворить сенсацию против «Локомотива».
Если резюмировать, то мы видим несколько факторов. «Торпедо» до сих пор держится за счет проверенных молодых игроков. Провалы в обороне и безыдейность в атаке. Много слов и пыль в глаза, что играют в классный и комбинационный хоккей, но достаточно посмотреть на количество ошибок, которое допускает «Торпедо», и все станет ясно. А про подбор игроков Ларионовым поговорим уже после сезона», — цитирует Савельева «РБ Спорт».
После 51 матча нижегородцы с 54 очками занимают восьмое место в Западной конференции КХЛ.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|52
|39
|13
|80
|2
|Динамо М
|51
|31
|20
|66
|3
|ЦСКА
|50
|29
|21
|66
|4
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|5
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|6
|СКА
|51
|30
|21
|65
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|51
|23
|28
|54
|9
|Куньлунь РС
|50
|22
|28
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|51
|15
|36
|36
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|54
|34
|20
|74
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|49
|32
|17
|66
|5
|Металлург Мг
|51
|31
|20
|66
|6
|Авангард
|50
|26
|24
|55
|7
|Сибирь
|50
|22
|28
|52
|8
|Адмирал
|51
|21
|30
|52
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|48
|18
|30
|42
|11
|Амур
|51
|13
|38
|31
|12
|Барыс
|52
|11
|41
|28
|2.02
|10:00
|
Адмирал – Сибирь
|3 : 4 ОТ
|2.02
|10:30
|
Амур – Барыс
|5 : 0
|2.02
|14:00
|
Трактор – Сочи
|3 : 2 ОТ
|2.02
|16:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|2.02
|17:00
|
Северсталь – Спартак
|- : -
|2.02
|17:00
|
Куньлунь РС – Ак Барс
|- : -
|2.02
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -