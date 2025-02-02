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Сегодня, 17:55

Савельев: «Исаев — это более важный элемент для «Локомотива», чем любой полевой»

Сергей Ярошенко
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Хоккейный эксперт Сергей Савельев высказал мнение насчет игры вратарей в СКА, «Локомотиве» и «Металлурге».

«По играм «Локомотив» — «Металлург» и «Динамо» — СКА мы видим, насколько важна роль вратаря для команды. Исаев — это более важный элемент команды, чем любой полевой «Локомотива». Потому что в системе Никитина игроки более заменяемые, нежели голкипер. При этом мы увидели, как здорово сыграл Набоков. Когда на последних минутах удержал для команды победу, хотя давление на его ворота было огромным. А еще видим классную игру Плешкова в составе СКА. Но здесь важный момент — психология. Важно, чтобы СКА, их тренерский штаб, вовремя отреагировали на то, что Плешков — это все еще молодой вратарь. Если сейчас взвалить на него слишком много матчей, то можно его ментально передавить», — цитирует Савельева «РБ Спорт».

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ Даниил Исаев занимает первое место среди всех вратарей лиги по победам — 32 в 49 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК СКА
Илья Набоков
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 51 13 38 31
12 Барыс 52 11 41 28
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Амур – Барыс
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Трактор – Сочи
 3 : 2 ОТ
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
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Северсталь – Спартак
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