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Сегодня, 18:10

Савельев: «Динамо» — самая сбалансированная команда лиги

Сергей Ярошенко
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Хоккейный эксперт Сергей Савельев в разговоре высказал мнение насчет игры «Динамо» в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Сопин — лучший менеджер в этом году. «Динамо» Москва — самая сбалансированная команда лиги. Более сбалансированного состава нет ни у одной другой команды. Это правильно подобранные разноплановые игроки, которых не слишком много. Есть четкий костяк, который играет регулярно. Это понятная команда, плюс усилились первым номером. Сейчас виден тот контакт, который Кудашов нашел с командой, объяснив им принципы игры и показав, что он от игроков хочет видеть. Главный тренер «Динамо» нашел правильный баланс. Вижу их претендентами на выход в финал, хотя до начала сезона я так не думал», — цитирует Савельева «РБ Спорт».

После 51 игры «Динамо» занимает второе место в Западной конференции с 66 очками.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 52 39 13 80
2 Динамо М 51 31 20 66
3 ЦСКА 50 29 21 66
4 Северсталь 51 32 19 65
5 Спартак 49 29 20 65
6 СКА 51 30 21 65
7 Динамо Мн 48 26 22 58
8 Торпедо 51 23 28 54
9 Куньлунь РС 50 22 28 48
10 Витязь 50 19 31 43
11 Сочи 51 15 36 36
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 54 34 20 74
2 Сал. Юлаев 50 32 18 67
3 Автомобилист 49 30 19 66
4 Ак Барс 49 32 17 66
5 Металлург Мг 51 31 20 66
6 Авангард 50 26 24 55
7 Сибирь 50 22 28 52
8 Адмирал 51 21 30 52
9 Нефтехимик 51 15 36 43
10 Лада 48 18 30 42
11 Амур 51 13 38 31
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Адмирал – Сибирь
 3 : 4 ОТ
2.02 10:30
Амур – Барыс
 5 : 0
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Трактор – Сочи
 3 : 2 ОТ
2.02 16:00
Лада – Автомобилист
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Северсталь – Спартак
 - : -
2.02 17:00
Куньлунь РС – Ак Барс
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