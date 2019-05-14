Савченко стал игроком "Локомотива"

"Локомотив" заключил однолетнее соглашение с защитником Романом Савченко, сообщает пресс-служба ярославского клуба.
В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сборной Казахстана выступал за "Сибирь". На его счету 46 матчей и 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности "-13".
В общей сложности провел в КХЛ 535 матчей, в которых набрал 140 (51+89) очков при показателе полезности "-21" и 356 минутах штрафа.
⚡Нужны ли нам опытные игроки? Конечно!– HC Lokomotiv (@hclokomotiv) 14 мая 2019 г.
Роман Савченко призван укрепить оборону "Локомотива". Это один из самых результативных и жёстких защитников в истории сборной Казахстана👊🏻
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