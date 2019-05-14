Савченко стал игроком "Локомотива"

"Локомотив" заключил однолетнее соглашение с защитником Романом Савченко, сообщает пресс-служба ярославского клуба.

В прошлом сезоне 30-летний хоккеист сборной Казахстана выступал за "Сибирь". На его счету 46 матчей и 4 (2+2) результативных балла при показателе полезности "-13".

В общей сложности провел в КХЛ​ 535 матчей, в которых набрал 140 (51+89) очков при показателе полезности "-21" и 356 минутах штрафа.