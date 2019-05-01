Финский специалист Матиас Сарвела стал новым тренером по физической подготовке в "Салавате Юлаеве", информирует официальный сайт уфимцев. Ярмо Койвисто, который ранее занимал эту должность, покидает команду.

⚡Место нового тренера по физической подготовке в #HCSalavat занял Матиас Сарвела, который заменил на этой должности Ярмо Койвисто⚡



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