Финский специалист Матиас Сарвела стал новым тренером по физической подготовке в "Салавате Юлаеве", информирует официальный сайт уфимцев. Ярмо Койвисто, который ранее занимал эту должность, покидает команду.
⚡Место нового тренера по физической подготовке в #HCSalavat занял Матиас Сарвела, который заменил на этой должности Ярмо Койвисто⚡
Подробнее 👉 https://t.co/EK6UHRjlyM pic.twitter.com/LXk5ctLaYG
– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 1 мая 2019 г.
⚡Место нового тренера по физической подготовке в #HCSalavat занял Матиас Сарвела, который заменил на этой должности Ярмо Койвисто⚡
Подробнее 👉 https://t.co/EK6UHRjlyM pic.twitter.com/LXk5ctLaYG
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https://hcsalavat.ru/news/izmeneniya-v-trenerskom-shtabe-yulaevcev/