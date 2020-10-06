Вратарь Игорь Сапрыкин стал игроком «Куньлуня», сообщает пресс-служба КХЛ. Двухсторонний контракт рассчитан до конца нынешнего сезона.

Минувший сезон 28-летний голкипер провел в подольском «Витязе». В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл за подмосковный клуб 16 матчей. В среднем за встречу Сапрыкин пропускал 2,74 шайбы, отражая 92,2% броска. В плей-офф голкипер провёл 3 матча и не одержал ни одной победы.