Сапего прокомментировал поражение от «Локомотива»

Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— В целом равная игра. Одна шайба решила исход матча. Разберем ошибки, обсудим детали. Выйдем на следующую игру заряженными, чтобы победить.

— Меньшинство в третьем периоде, когда пропустили третью шайбу, — ключевой момент матча?

— Удаления никогда не бывают полезными. Нужно было выйти и выстоять это меньшинство. Но случилось то, что случилось.

— Уже 16 очков составляет отставание от «Локомотива». Высоки ли шансы догнать ярославцев?

— Да, конечно. Будем выходить на каждую игру с целью победить. И если будем делать правильные вещи, будем побеждать, то любую команду можно догнать и обогнать, — сказал Сапего «ВсеПроСпорт».

СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».