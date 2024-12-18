Сапего прокомментировал поражение от «Локомотива»
Защитник СКА Сергей Сапего прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— В целом равная игра. Одна шайба решила исход матча. Разберем ошибки, обсудим детали. Выйдем на следующую игру заряженными, чтобы победить.
— Меньшинство в третьем периоде, когда пропустили третью шайбу, — ключевой момент матча?
— Удаления никогда не бывают полезными. Нужно было выйти и выстоять это меньшинство. Но случилось то, что случилось.
— Уже 16 очков составляет отставание от «Локомотива». Высоки ли шансы догнать ярославцев?
— Да, конечно. Будем выходить на каждую игру с целью победить. И если будем делать правильные вещи, будем побеждать, то любую команду можно догнать и обогнать, — сказал Сапего «ВсеПроСпорт».
СКА с 44 очками занимает 5-е место в таблице Западной конференции. «Локомотив» набрал 60 очков и лидирует в таблице «Запада».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|37
|29
|8
|60
|2
|Спартак
|35
|23
|12
|50
|3
|Динамо М
|36
|22
|14
|47
|4
|ЦСКА
|34
|20
|14
|47
|5
|СКА
|35
|20
|15
|44
|6
|Северсталь
|34
|20
|14
|40
|7
|Динамо Мн
|35
|18
|17
|40
|8
|Торпедо
|35
|16
|19
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|37
|13
|24
|30
|11
|Сочи
|33
|11
|22
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|36
|22
|14
|48
|2
|Сал. Юлаев
|33
|23
|10
|48
|3
|Ак Барс
|32
|21
|11
|44
|4
|Автомобилист
|34
|19
|15
|42
|5
|Металлург Мг
|37
|20
|17
|42
|6
|Адмирал
|37
|18
|19
|41
|7
|Нефтехимик
|35
|13
|22
|35
|8
|Авангард
|34
|16
|18
|34
|9
|Лада
|33
|13
|20
|31
|10
|Сибирь
|33
|13
|20
|29
|11
|Барыс
|37
|10
|27
|23
|12
|Амур
|36
|7
|29
|18
|18.12
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|1 : 3
|18.12
|17:00
|
Металлург Мг – Автомобилист
|4 : 2
|18.12
|19:30
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|18.12
|19:30
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|- : -