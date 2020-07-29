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Санников вернулся в «Сибирь»

13:00
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«Сибирь» на официальном сайте объявила о возвращении в команду нападающего Степана Санникова. Соглашение с 29-летним форвардом рассчитано на один сезон.

Первый матч за «Сибирь» Санников провел в сезоне-2008/2009. Из Новосибирска в 2018 году форвард переехал в «Локомотив», где провел полтора сезона (88 матчей в чемпионате КХЛ и 12 в Кубке Гагарина). По ходу сезона-2019/2020 перешел в «Ак Барс», за который сыграл 17 матчей

На счету Санникова 482 матча за «Сибирь».

Дополнительная информация:

https://hcsibir.ru/ru/news/5415

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