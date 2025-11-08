Самсонов: «Постоянно общаюсь с Марнером, Мэттьюсом. Готов им помочь, если приедут в Сочи»
Голкипер «Сочи» Илья Самсонов в разговоре с «СЭ» рассказал о дружбе с Остоном Мэттьюсом, Митчем Марнером и Вильямом Нюландером.
— Вы говорили о дресс-коде в НХЛ. Есть ли люди, чей стиль вам нравится?
— Мне нравится, как одевается Остон Мэттьюс. Вы можете ему это передать (смеется).
— Сохранилось ли общение с кем-то из звезд «Торонто»?
— С Митчем Марнером (перешел в межсезонье в «Вегас». — Прим. «СЭ»), с Мэттьюсом, с Вилли Нюландером постоянно общаюсь.
— Как они в общении?
— Они все обычные ребята. Если бы они были плохими людьми, то я бы с ними не общался. Они зарабатывают миллионы долларов, но остаются очень хорошими. Могу набрать любому и попросить помощи, если она будет нужна. Если что, и я готов им помочь в России и в Сочи. Мы дружим.
— Готовы позвать их в «Сочи»?
— В «Сочи» надо будет тогда немного поднять зарплату (смеется).
Самсонов перешел в «Сочи» 1 ноября. До этого он выступал в НХЛ за «Вашингтон», «Торонто» и «Вегас».
