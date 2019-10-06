Самонов пропустит порядка 10 дней

Вратарь «Витязя» Александр Самонов выбыл из строя на срок чуть больше недели. Об этом рассказал генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий.

В субботу «Витязь» дома уступил «Спартаку» со счетом 1:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На 49-й минуте Самонов получил травму в результате столкновения с двумя хоккеистами, не смог продолжить игру и покинул площадку при помощи врачей. Вместо него вышел на площадку Илья Ежов. Самонов является лучшим среди вратарей КХЛ по коэффициенту надежности в текущем сезоне.

— Самонов пропустит где-то 10 дней, — цитирует ТАСС Варицкого.

Также второй матч подряд в составе «Витязя» пропустил лучший снайпер и бомбардир команды Александр Семин.

— У Семина тоже травма, пока не можем сказать сроки восстановления, точного диагноза нет. Выбыл на неопределенный срок, — отметил генменеджер «Витязя».