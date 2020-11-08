Самонов представил дизайн нового шлема
16:32
Вратарь СКА Александр Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука.
«В принципе всю вселенную люблю, фанат их, поэтому изобразил. Думаю, он здесь нормально смотрится. Сзади стена ледяная, вратари же должны роль стены исполнять. Ну и надписи про семью. А так все в клубных цветах, ничего сверхъестественного», — сказал Самонов.
В текущем сезоне Самонов принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,77 и проценте отраженных бросков 90,4.