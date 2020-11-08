КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Самонов представил дизайн нового шлема

16:32
Теги:

Вратарь СКА Александр Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука.

«В принципе всю вселенную люблю, фанат их, поэтому изобразил. Думаю, он здесь нормально смотрится. Сзади стена ледяная, вратари же должны роль стены исполнять. Ну и надписи про семью. А так все в клубных цветах, ничего сверхъестественного», — сказал Самонов.

В текущем сезоне Самонов принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,77 и проценте отраженных бросков 90,4.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир