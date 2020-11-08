Самонов представил дизайн нового шлема

Вратарь СКА Александр Самонов представил новый шлем с изображением Человека-паука.

«В принципе всю вселенную люблю, фанат их, поэтому изобразил. Думаю, он здесь нормально смотрится. Сзади стена ледяная, вратари же должны роль стены исполнять. Ну и надписи про семью. А так все в клубных цветах, ничего сверхъестественного», — сказал Самонов.

Ледяная стена, человек-паук и клубные цвета ??



Голкипер СКА Александр Самонов по секрету рассказывает, почему свой новый (красивейший!) шлем решил раскрасить именно так. pic.twitter.com/BXN03ATJ80 — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) November 8, 2020

В текущем сезоне Самонов принял участие в четырех матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал две победы при коэффициенте надежности 2,77 и проценте отраженных бросков 90,4.