Самонов перейдет в «Салават Юлаев»
По информации «СЭ», «Северсталь» обменяет голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев» на форварда Данила Аймурзина и 35 миллионов рублей.
Уфимцы предложат вратарю долгосрочный контракт.
27-летний Самонов в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Северсталь» 19 матчей, процент отраженных бросков 90,3, коэффицент надежности 2,76. В плей-офф он провел за команду 6 игр, его процент отраженных бросков 92,0, коэффицент надежности 2,89.
21-летний Аймурзин в прошедшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 32 матча и набрал 9 (4+5) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
8.04
9.04
10.04
12.04
17.04
19.04
21.04
23.04
25.04
27.04
29.04
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3
Новости