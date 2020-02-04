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Самонов, Черепанов, Яшкин и Галкин — лучшие игроки недели КХЛ

11:45
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КХЛ определила лучших хоккеистов 20-й игровой недели, сообщает Twitter лиги.

Лучшим вратарем признан голкипер СКА Александр Самонов, сыграв в двух встречах на ноль.

Лучшим защитником стал Никита Черепанов из «Локомотива», набравший 3 (2+1) очка с коэффициентом полезности «+6».

Лучшим форвардом признан нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, набравший 8 (5+3) очков.

Лучшим новичком стал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, сыгравший в двух победных матчах и отразивший 92,3% бросков.

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