Самонов, Черепанов, Яшкин и Галкин — лучшие игроки недели КХЛ
11:45
КХЛ определила лучших хоккеистов 20-й игровой недели, сообщает Twitter лиги.
Лучшим вратарем признан голкипер СКА Александр Самонов, сыграв в двух встречах на ноль.
Лучшим защитником стал Никита Черепанов из «Локомотива», набравший 3 (2+1) очка с коэффициентом полезности «+6».
Лучшим форвардом признан нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин, набравший 8 (5+3) очков.
Лучшим новичком стал вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин, сыгравший в двух победных матчах и отразивший 92,3% бросков.
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