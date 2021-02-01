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Самонов, Чайковски и Бек — лучшие игроки недели в КХЛ

15:50
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях, сообщает пресс-служба КХЛ.

Лучшим вратарем признан Александр Самонов (СКА). В его активе две победы, включая шатаут. Он отразил 98,04 процента бросков при коэффициенте надежности 0,50.

Лучшим защитником стал Михал Чайковски из московского «Динамо». В двух играх недели он набрал 3 (3+0) очка, нанес 6 бросков по воротам. Чайковски не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности. В игре с «Сочи» словацкий защитник сделал свой первый хет-трик в КХЛ.

Лучшим нападающим выбран Тэйлор Бек («Металлург»). В трех играх он набрал 5 (3+2) очков. Бек нанес восемь бросков по воротам соперника, заблокировал один бросок.

Лучшим новичком недели стал защитник Александр Алексеев («Салават Юлаев»). В трех матчах он набрал 2 (1+1) очка. Его шайба в игре с «Барысом» (3:2 ОТ) стала победной.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/01/480734.html

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