Самонов был заменен во втором матче СКА подряд
18:06
Голкипер СКА Александр Самонов пропустил три шайбы за 13 минут 53 секунды и был заменен в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Вместо него на льду появился Ларс Юханссон.
Напомним, что в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был также заменен после третьей пропущенной шайбы.
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