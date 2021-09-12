Самонов был заменен во втором матче СКА подряд

Голкипер СКА Александр Самонов пропустил три шайбы за 13 минут 53 секунды и был заменен в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Вместо него на льду появился Ларс Юханссон.

Напомним, что в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был также заменен после третьей пропущенной шайбы.