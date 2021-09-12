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Самонов был заменен во втором матче СКА подряд

18:06
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Голкипер СКА Александр Самонов пропустил три шайбы за 13 минут 53 секунды и был заменен в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо». Вместо него на льду появился Ларс Юханссон.

Напомним, что в прошлом матче СКА с «Автомобилистом» (2:4) российский голкипер допустил грубую ошибку перед первым пропущенным голом и был также заменен после третьей пропущенной шайбы.

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Иван Шитик все материалы автора

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