Самолет с игроками «Сочи» вынужденно приземлился в Минеральных водах

Самолет с игроками и персоналом «Сочи» был вынужден приземлиться в Минеральных водах из-за непогоды в Сочи, сообщается в Telegram-канале команды.

«Погодные условия в нашем родном городе вынудили нас приземлиться на запасном аэродроме в Минеральных Водах», — сказано в сообщении клуба под фотографией из аэропорта.

Команда вылетела в Сочи после гостевого поражения от «Барыса» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.