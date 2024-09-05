Самолет с игроками «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву
Самолет Нижний Новгород — Москва, на борту которого находились игроки «Северстали», подал сигнал бедствия над Владимиром, сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Инцидент произошел в ночь на 5 сентября, когда хоккеисты череповецкой команды после игры с «Торпедо» летели в столицу на матч с «Динамо». На высоте 8500 м в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. Пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево.
Однако позже выяснилось, что сигнал датчиков оказался ложным. Около часа ночи суперджет совершил благополучную посадку.
Матч между «Северсталью» и московским «Динамо» состоится в пятницу, 6 сентября. Начало — в 19.30 по местному времени.
Источник: https://t.me/offsider/9962
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