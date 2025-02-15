Самое сладкое дерби страны пройдет в Уфе

16 февраля «Салават Юлаев» в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ примет на домашнем льду «Локомотив».

Напомним, первое Медовое побоище в Ярославле завершилось победой уфимского клуба в FONBET OVERTIME — 3:2. Решающую шайбу забросил Александр Хмелевский.

В рамках ответного матча в фойе «Уфа-Арены» болельщики смогут сделать фото с трофеем дерби — бочонком башкирского меда, получить специальный мерч от FONBET, подготовленный к этому противостоянию и послушать диджея с тематическим сетом.

На раскатку перед сладким дерби команды выйдут в специальной форме с изображением медовых сот. Также уфимцев и гостей города будет ждать талисман КХЛ — Крут!

Матч стартует в 14.30 по московскому времени. Главный вопрос: кто же заберет драгоценный медовый бочонок?