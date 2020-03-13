Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец после завершения сезона оценил игру некоторых хоккеистов команды.

— Не все, но некоторые показали прогресс. Гребенщиков провел хороший сезон. В принципе, доволен и Ларичевым. Квартальнов, если бы не получил серьезную травму, сыграл бы гораздо сильнее, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

— Что произошло с Орловичем-Грудковым?

— Не знаю, что с ним случилось. Честно говоря, очень расстроен, что хоккеист с такими хорошими руками и головой, вот так выступил. Возможно, провел плохо предсезонку. У него была непонятная ситуация: останется ли в СКА или перейдет в «Сочи»... На него многое навалилось, и он не смог сдюжить. Кроме первого матча в Китае, где он забил гол за «Витязь», у него ничего не получилось. Давали ему шанс потренироваться, потом сыграть, но изменений, к сожалению, я не увидел. Хотя, на него надежда у меня была больше всего.

— Гребенщиков здорово начал сезон, но в итоге только 16 очков в 61 матче.

— Для него это очень хороший результат, такого никогда не было. Он получил довольно много игрового времени и использовал его правильно. Гребенщиков не всегда верно действовал в обороне, но теперь он проанализирует все проблемы и в следующем сезоне станет еще сильнее.

— Два года назад Бывальцев был близок к попаданию на чемпионат мира. В этом сезоне вы увидели прогресс в его игре?

— В последний месяц он вернулся к тому уровню, о котором выговорите. Думаю, переход в «Витязь» помог Алексею. Он наконец-то осознал, что нужно не просто выходить на лед, думая, что ты мастер. Ему пришлось доказывать это и трудиться, чтобы стать одним из лидеров. И за счет такой работы мы увидели прогресс.

— Что происходит с Кочетковым? Из восходящей молодой звезды он превратился во вратаря, которого спускают в МХЛ.

— После молодежного чемпионата мира-2019 он толком нигде не играл. Возможно, после турнира он подумал, что будет первым вратарем, и все у него сразу получится. Петр — талантливый голкипер. Просто к нам он пришел в плохих физических кондициях.

Мое мнение — в СКА вратарю легче играть, потому что там и защитники сильнее, и бросков по воротам, соответственно, меньше. В «Витязе» же нужно постоянно вытаскивать шайбы, быть начеку в любой момент. Кочетков оказался не готов к такой нагрузке. Плюс проблемы со здоровьем — потянул пах. К концу чемпионата с «физикой» все стало хорошо, в следующем сезоне он должен добавить. Тем более, у него действующий контракт, и мы надеемся на Петра.

— Были игроки, которые вас приятно удивили?

— Без сомнения, Даниил Пыленков. Молодой защитник, который показал ощутимый прогресс. Данила Моисеев прилично добавил. Практически все ребята, которые часто выходили на лед, в этом сезоне выступили лучше, чем в предыдущем.

— Почему по итогам сезона принято решение расстаться со всеми легионерами кроме Ержабека?

—Иностранцы провели хороший сезон, они нам помогли. Но не могу сказать, что чем-то удивили и вытащили команду. Да, хорошие хоккеисты с правильным отношением к работе, позитивные. С их стороны не было ни одной некачественной тренировки или игры. Но в будущем хотим попробовать других, которые, надеемся, будут больше забивать и лучше играть в обороне.

— Уже есть понимание по новичкам?

— Пока я не участвую в переговорах, так как мой контракт на данный момент еще не продлен, мы ведем с клубом диалог. Поиском игроков, занимается Игорь Константинович Варицкий.

— Если бы был здоров Александр Семин, возможно было бы зацепить хотя бы один матч со СКА?

— Сложно говорить об этом, но, думаю, Саша точно забил бы несколько голов, в том числе и в большинстве. «Витязю» не хватало капитана и его мастерства.

— На итоговой пресс-конференции было объявлено, что с Семиным ведутся переговоры о новом контракте, но он восстанавливается от травмы. Может ли он завершить карьеру?

— Этого я не знаю. Когда видел Сашу, он сказал, что операция прошла нормально, сейчас идет восстановление. Самое главное — это реабилитация. Только игрок определяет, где будет выступать. Наверняка, и другие команды будут на него претендовать.