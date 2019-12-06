Сами Леписто: «Важно победить в День независимости Финляндии»

Защитник «Йокерита» Сами Леписто подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:3).

— Для меня не проблема провести 30 минут на льду, — цитирует Леписто официальный сайт КХЛ. — Во время одной игры даже легче, но весь сезон будет чуть-чуть тяжеловато. Лехтонен, Анттила и Савинайнен были сегодня на приеме у президента Финляндии. Это очень почетно, но и победить в День независимости тоже важно.

С «Сибирью» сегодня было даже больше борьбы, чем в Хельсинки. Всегда интересно играть такие матчи. Нам удалось победить, прежде всего, потому, что весь матч верили в себя. Даже несмотря на то, что соперник забил две быстрые шайбы, мы знали, что еще один гол точно забьем.