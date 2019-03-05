Сами Леписте: "Серия с "Динамо" ни в коем случае не закончена"

Защитник "Йокерита" Сами Леписте отметил, что у команды еще есть шанс пройти "Динамо" в Кубке Гагарина. Финны уступают в серии со счетом 1-3.

- Розыгрыш лишнего у нас сейчас не работает - нужно с этим что-то делать, - приводят "Известия" слова Леписте. - Нельзя упускать шансы, имея преимущество в два игрока. В таких ситуациях мы обязаны забивать. Надо лучше двигаться, проявлять инициативу, отправлять шайбу к воротам и быть всегда готовыми прорываться туда.

Серия еще ни в коем случае не закончена. Нужно минимизировать количество ошибок, контролировать игру и использовать голевые моменты. И самое главное - продолжать верить в то, что мы делаем. Других способов добиться успеха не существует. Понимаем, что пятая игра - это наш последний шанс продолжить борьбу. Будем идти прежним путем. Мы создаем много возможностей для взятия ворот - надо лишь постараться забросить на одну шайбу больше соперника.