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Сегодня, 15:49

Самедов считает, что Кузнецову непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ

Камила Абдурахманова
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Экс-игрок сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал возвращение Евгения Кузнецова в КХЛ.

«Сам матч с «Амуром» не смотрел, но видел многочисленные публикации о Кузнецова. Это большой мастер, что тут сказать. Ему непросто перестроиться на нашу лигу после НХЛ, но он справится. Думаю, ближе к плей-офф окончательно освоится, нарастит темп. Все у него будет в порядке», — сказал Самедов «ВсеПроСпорт».

После победы СКА над «Амуром» (6:3), команда вернулась на третье место Западной конференции.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Самедов
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК СКА
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