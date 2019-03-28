18:31 | Хоккей — КХЛ

Самедов назвал любимый клуб в КХЛ

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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов заявил, что его любимым клубом в КХЛ является "Авангард". 34-летний хавбек добавил, что иногда посещает хоккейные матчи. 

- Я смотрю плей-офф, за всем слежу, - сказал Самедов в программе "Игра в тело". - В Москве выбираюсь, если игры какие-нибудь хорошие. Любимые клубы? "Авангард" - он сейчас в Москве как раз играет.

 

"Авангард" вышел в финал Восточной конференции. Омский клуб, в текущем сезоне проводящий домашние матчи в подмосковной Балашихе, сыграет с "Салаватом Юлаевым".

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