«Салават Юлаев» заключил новый контракт с Ларсеном

Пресс-служба КХЛ сообщает, что «Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Филипом Ларсеном. Соглашение с 30-летним датским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.

В текущем сезоне Ларсен провел 38 игр за уфимцев и набрал 23 (7+16) очков. Защитник выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.