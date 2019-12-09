«Салават Юлаев» заключил новый контракт с Ларсеном
9 декабря 2019, 13:08
Пресс-служба КХЛ сообщает, что «Салават Юлаев» подписал новый контракт с защитником Филипом Ларсеном. Соглашение с 30-летним датским хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2022 года.
В текущем сезоне Ларсен провел 38 игр за уфимцев и набрал 23 (7+16) очков. Защитник выступает за «Салават Юлаев» с 2017 года.
.@hcsalavat и @PLarsen36 заключили новый контракт до 30 апреля 2022 года#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) December 9, 2019
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