«Салават Юлаев» забросил девять шайб минскому «Динамо»
«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское «Динамо» со счетом 9:1.
В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал форвард Дмитрий Кугрышев.
Команда из Белоруссии проиграла 11-ю встречу подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)
Голы: Сошников — 13 (Маннинен), 12:00 — 1:0. Кадейкин — 4 (Жарков, Кугрышев), 12:22 — 2:0. Жарков — 2 (Кугрышев, Кадейкин), 15:45 — 3:0. Арзамасцев — 2 (Сошников, Маннинен), 18:18 — 4:0. Умарк — 6 (бол., Маннинен), 21:24 — 5:0. Хартикайнен — 8 (бол., Умарк), 27:42 — 6:0. Еременко — 2 (бол., Степанов, Спунер), 35:55 — 6:1. Кугрышев — 3, 36:39 — 7:1. Сошников — 14 (бол., Умарк, Ларсен), 46:48 — 8:1. Кадейкин — 5 (Панин, Кугрышев), 50:30 — 9:1.
Вратари: Метсола — Толопило).
Штраф: 6 — 35.
Броски: 45 (21+12+12) — 17 (4+5+8).
Судьи: Бирин, Наумов.
3 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».
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