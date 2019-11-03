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«Салават Юлаев» забросил девять шайб минскому «Динамо»

17:04
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«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил минское «Динамо» со счетом 9:1.

В составе хозяев 4 (1+3) очка набрал форвард Дмитрий Кугрышев.

Команда из Белоруссии проиграла 11-ю встречу подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Минск) — 9:1 (4:0, 3:1, 2:0)

Голы: Сошников — 13 (Маннинен), 12:00 — 1:0. Кадейкин — 4 (Жарков, Кугрышев), 12:22 — 2:0. Жарков — 2 (Кугрышев, Кадейкин), 15:45 — 3:0. Арзамасцев — 2 (Сошников, Маннинен), 18:18 — 4:0. Умарк — 6 (бол., Маннинен), 21:24 — 5:0. Хартикайнен — 8 (бол., Умарк), 27:42 — 6:0. Еременко — 2 (бол., Степанов, Спунер), 35:55 — 6:1. Кугрышев — 3, 36:39 — 7:1. Сошников — 14 (бол., Умарк, Ларсен), 46:48 — 8:1. Кадейкин — 5 (Панин, Кугрышев), 50:30 — 9:1.

Вратари: Метсола — Толопило).

Штраф: 6 — 35.

Броски: 45 (21+12+12) — 17 (4+5+8).

Судьи: Бирин, Наумов.

3 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

КХЛ: регулярный чемпионат, новости и обзоры, календарь и результаты матчей, статистика, турнирные таблицы

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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