«Йокерит» в овертайме уступил «Салавату Юлаеву», потерпев третье поражение кряду

«Салават Юлаев» обыграл «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Уфе и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Автором победной шайбы в овертайме стал Сакари Маннинен. В основное время у «Салавата» отличились Евгений Лисовец и Николай Кулемин.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Лисовец — 1 (Пустозеров, Лукин), 4:47 — 1:0. Кулемин — 8 (Науменков, Коледов), 17:42 — 2:0. Грант — 1 (О`Нилл, Анттила), 26:18 — 2:1. Хольм — 3 (бол., Шредер), 49:19 — 2:2. Маннинен — 8 (Хартикайнен), 60:35 — 3:2.

Вратари: Метсола — Линдбек.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 22 (7+11+4+1) — 33 (13+7+13+0).

Судьи: Гамалей, Хрибик.

8 октября. Уфа. Уфа-Арена.