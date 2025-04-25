«Салават Юлаев» вывел нападающего Тодда из списка травмированных

«Салават Юлаев» вывел форварда Нэйтана Тодда из списка травмированных, сообщает пресс-служба КХЛ.

29-летний канадец получил повреждение в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с «Сибирью».

В этом сезоне FONBET Чемпионата КХЛ Тодд набрал 51 (14+37) очко в 68 матчах. В 4 матчах плей-офф на его счету 5 (2+3) очков.

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» сыграет с «Локомотивом». Серия стартует 27 апреля.