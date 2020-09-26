«Салават Юлаев» вырвал победу у «Витязь». Амиров сделал дубль

«Салават Юлаев» полурезервным составом сломил сопротивление «Витязя». Уфимцы победили со счетом 6:5.

Дубль сделал молодой нападающий «Салавата» Родион Амиров. Всего он в этой встрече набрал три очка. Четыре голевых передачи в этом матче сделал форварда Никита Сошников.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 6:5 (2:3, 2:1, 2:1)

Голы: Дэнфорт — 4 (бол., Теденбю, Даугавиньш), 2:06 — 0:1. Малыхин — 3 (бол., Лугин, Пыленков), 6:50 — 0:2. Кугрышев — 4 (бол., Сошников, Маннинен), 10:33 — 1:2. Гребенщиков — 2 (Головков, Даугавиньш), 17:57 — 1:3. Амиров — 1 (бол., Сошников, Маннинен), 19:56 — 2:3. Амиров — 2 (бол., Сошников, Мухамадуллин), 24:16 — 3:3. Даугавиньш — 4 (бол., Дэнфорт), 27:39 — 3:4. Баранов — 1 (Кугрышев, Алексеев), 28:19 — 4:4. Теденбю — 3 (Дэнфорт, Даугавиньш), 42:54 — 4:5. Лисовец — 1 (Сошников, Амиров), 50:38 — 5:5. Пустозеров — 1 (Семенов, Кузьмин), 54:37 — 6:5.

Вратари: Сухачев (Тарасов, 20:00) — Ежов (Тодыков, 24:16, 59:29).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 42 (9+21+12) — 28 (11+10+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

26 сентября. Уфа. «Уфа-Арена».