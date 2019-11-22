«Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»

«Салават Юлаев» одержал победу над «Амуром» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Уфе. В составе хозяев отличились нападающие Никита Сошников, Александр Бурмистров, Сакари Маннинен и Александр Кадейкин, защитник Филип Ларсен.

У «Амура» по разу отметились заброшенными шайбами нападающие Станислав Кацуба, Денис Голубев и защитник Глеб Корягин.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Голы: Сошников — 16 (Пашнин, Маннинен), 8:06 — 1:0. Кацуба — 1 (Язьков), 8:55 — 1:1. Бурмистров — 3 (Умарк, Хартикайнен), 24:35 — 2:1. Голубев — 3, 33:19 — 2:2. Ларсен — 6 (бол., Умарк), 50:00 — 3:2. Корягин — 2 (Игнатович, Горшков), 50:44 — 3:3. Маннинен — 4 (Сошников), 58:37 — 4:3. Кадейкин — 6 (п.в., Хохряков), 59:36 — 5:3.

Вратари: Метсола — Лангхамер (59:26 — 59:36).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 33 (9+14+10) — 30 (11+10+9).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

22 ноября. Уфа. «Уфа-Арена».

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