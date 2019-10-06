«Салават Юлаев» выразил соболезнования в связи со смертью Мнацяна

«Салават Юлаев» выразил соболезнования в связи с кончиной 29-летнего защитника Самвела Мнацяна.

— Сегодня в возрасте 29 лет из-за тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный хоккеист, защитник новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян. ХК «Салават Юлаев» выражает искренние соболезнования родным и близким настоящего бойца, посвятившего себя хоккею, — говорится в сообщении.

Напомним, что в середине августа 2018 года стало известно о том, что у Мнацяна диагностирован рак — после удара в спину во время одного из матчей на позвонке хоккеиста образовалась опухоль, которая начала стремительно расти.

В сезоне-2017/18 он сыграл за «Адмирал» в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-7». Всего на его счету 182 матча в КХЛ, в том числе за «Нефтехимик» и «Барыс».