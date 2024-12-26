«Салават Юлаев» заплатил «Магнитке» тысячу рублей за нападающего Уилсона

Как стало известно «СЭ», магнитогорский «Металлург» обменял нападающего Скотта Уилсона в «Салават Юлаев» на денежную компенсацию.

По нашей информации, сумма компенсации составила 1 тысячу рублей.

Уилсон перешел в «Металлург» перед началом текущего сезона в результате обмена с «Витязем». На счету 32-летнего канадца 30 матчей и 7 (4+3) очков в регулярном чемпионате.