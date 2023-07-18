«Салават Юлаев» выменял форварда Огирчука у СКА

Форвард системы СКА Даниил Огирчук перешел в «Салават Юлаев» в обмен на денежную компенсацию.

Как сообщает пресс-служба клуба из Уфы, двухсторонний контракт с 23-летним игроком рассчитан на два года.

В минувшем сезоне Огирчук провел 43 матча за «СКА-Неву» в ВХЛ и набрал 14 (5+9) очков.