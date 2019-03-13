"Салават Юлаев" вылетел в Екатеринбург на матч с "Автомобилистом"

"Салават Юлаев" отправился в Екатеринбург на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против "Автомобилиста", сообщает официальный Твиттер уфимцев.

Встреча пройдет завтра, 14 марта, начало – 17.00 (мск).

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей