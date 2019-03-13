"Салават Юлаев" вылетел в Екатеринбург на матч с "Автомобилистом"

"Салават Юлаев" отправился в Екатеринбург на первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина против "Автомобилиста", сообщает официальный Твиттер уфимцев.
Встреча пройдет завтра, 14 марта, начало – 17.00 (мск).
Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей
Отправились в Екатеринбург ✈️– ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 13 марта 2019 г.
Завтра начинаем полуфинальную серию с @IHCAvtomobilist 🚗#КубокГагарина pic.twitter.com/o6zWuHtLO6
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