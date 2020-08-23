«Салават Юлаев» выиграл у СКА в матче за третье место Кубка чемпионов

В матче за третье место TANECO Кубка чемпионов «Салават Юлаев» благодаря реализованному буллиту Маркуса Гранлунда обыграл СКА (4:3).

Первый период завершился в пользу армецев. Иван Морозов вывел команду из Санкт-Петербурга. А дальше слово взял финский форвард уфимцев. На 27-й минуте матча Маркус Гранлунд отличился в равных составах, а уже через несколько минут реализовал большинство после передачи Гиматова. За минуту до сирены, оповещающей о втором перерыве, Кирилл Марченко вновь установил паритет — 2:2. В третьем периоде соперники сильнейшего не выявили, точными бросками обменялись Эмиль Галимов и Теему Хартикайнен. В серии буллитов сильнее оказался уфимский клуб — 4:3.

В финале TANECO Кубка чемпионов сыграют казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».

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TANECO Кубок чемпионов

СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Морозов — 1 (Марченко, Подколзин), 8:30 — 1:0. Гранлунд — 6 (Лисовец, Хартикайнен), 26:58 — 1:1. Гранлунд — 7 (бол., Гиматов), 32:53 — 1:2. Марченко — 4 (Морозов, Ожиганов), 38:41 — 2:2. Хартикайнен — 4 (бол., Гранлунд, Маннинен), 41:21 — 2:3. Галимов — 3 (Хафизуллин, Антипин), 49:33 — 3:3.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Самонов — Сухачев.

Броски: 29 (9+8+10+2) — 33 (12+11+7+3).

23 августа. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».