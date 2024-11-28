«Салават Юлаев» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома победил «Витязь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

«Салават Юлаев» набрал 40 очков и занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Витязь» потерпел третье поражение подряд. Подмосковный клуб с 29 очками — на 9-й строчке «Запада».