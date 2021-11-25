«Витязь» в серии послематчевых буллитов обыграл «Салават Юлаев»

«Витязь» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 3:2 по буллитам в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Подмосковный клуб набрал 26 очков в 32 матчах и занимает 11-е место на Западе. Команда из Уфы находится на четвертом месте в Восточной конференции и имеет на счету 43 очка в 33 играх.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 Б (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Тихонов — 2 (Хохряков, Коледов), 5:43 — 1:0. Оямяки — 21 (мен., Малыхин), 26:40 — 1:1. Кадейкин — 7 (бол., Кулемин, Башкиров), 39:55 — 2:1. Аркалов — 1, 42:49 — 2:2.

Победный буллит: Оямяки.

Вратари: Шарыченков — Ежов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 43 (16+17+6+4) — 26 (11+5+10+0).

Судьи: Кочетов, Наумов.

25 ноября. Уфа. Уфа-Арена.