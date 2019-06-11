"Салават Юлаев" вернул Сохатского и продлил контракт с Гиматовым

"Салават Юлаев" на своем сайте объявил бо изменениях в составе.

В команду вернулся голкипер Владимир Сохатский, который последние три года провел в "Автомобилисте". С воспитанником уфимского хоккея подписан однолетний контракт. В прошлом сезоне 29-летний Сохатский принял участие в 12 матчах КХЛ и пропустил 29 шайб.

Также сообщается, что нападающий Эдуард Гиматов принял квалификационное предложение "Салавата". Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года.

​В сезоне 2018/19 Гиматов провел за команду 13 матчей и набрал 1 (1+0) балл за результативность, отличившись в матче плей-офф.