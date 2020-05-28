«Салават Юлаев» в следующем сезоне будет играть на площадке финских размеров

Со следующего сезона «Салават Юлаев» будет выступать на площадке финских размеров. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

28 х 60 — именно такой размер игровой площадки будет на @UfaArena в новом сезоне #КХЛ ?

?

Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250-350 посадочных мест ? pic.twitter.com/BCMKtdhOIX — ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) May 28, 2020

«28х60 — именно такой размер игровой площадки будет на «Уфа-Арене» в новом сезоне КХЛ, — говорится в сообщении. — Теперь станет больше пространства на скамейках команд, а вместимость увеличится на 250-350 посадочных мест».

До этого «Салават» играл на площадке европейского размера (60х30), а вместимость домашней арены составляла 8070 зрителей. Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса.