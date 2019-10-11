«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Торпедо»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии буллитов точнее были игроки из Уфы.

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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Бурмистров — 1 (Арзамасцев, Маннинен), 10:44 — 0:1. Орлов — 4 (Шенфельд), 51:58 — 1:1.

Победный буллит: Баранов.

Вратари: Тихомиров — Кареев.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (6+8+6+1) — 33 (12+15+3+3).

Судьи: Овчинников, Щенев.

11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».

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