«Салават Юлаев» в серии буллитов переиграл «Торпедо»
21:37
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» принимало «Салават Юлаев». Основное и дополнительное время матча закончилось вничью — 1:1. В серии буллитов точнее были игроки из Уфы.
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«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 Б (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Бурмистров — 1 (Арзамасцев, Маннинен), 10:44 — 0:1. Орлов — 4 (Шенфельд), 51:58 — 1:1.
Победный буллит: Баранов.
Вратари: Тихомиров — Кареев.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 21 (6+8+6+1) — 33 (12+15+3+3).
Судьи: Овчинников, Щенев.
11 октября. Нижний Новгород. КРК «Нагорный».
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https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/?from=header-main-menu
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