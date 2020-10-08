«Салават Юлаев» в серии буллитов обыграл «Сибирь»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» в серии буллитов со счетом 4:3.

Решающий буллит в составе уфимцев забросил Родион Амиров.

После этого матча «Салават» с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» с 13 очками — на седьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:3 Б (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Морозов — 1 (Чесалин, Романцев), 8:34 — 0:1. Пуустинен — 7 (Руохомаа), 19:32 — 0:2. Баранов — 3 (Лисовец, Кузьмин), 22:47 — 1:2. Воробьев — 3 (Кугрышев), 29:50 — 2:2. Ли — 2 (Торченюк, Алексеев), 33:59 — 2:3. Баранов — 4 (Коробов, Семенов), 56:47 — 3:3.

Победный буллит: Амиров.

Вратари: Скрынник — Сятери.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 30 (7+12+9+2) — 18 (9+5+3+1).

Судьи: Гофман, Раводин.

8 октября. Уфа. «Уфа-Арена». 3126 зрителей.