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«Салават Юлаев» в овертайме переиграл минское «Динамо»

19:50
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» принимало «Салават Юлаев». Гости добились победы в овертайме — 3:2.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:3 ОТ (1:0, 1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Степанов — 4 (Еременко), 2:38 — 1:0. Демков — 2 (бол., Спунер, Граньяни), 29:34 — 2:0. Бурмистров — 2 (бол., Ларсен), 37:39 — 2:1. Сошников — 12 (бол., Ларсен, Бурмистров), 53:15 — 2:2. Кугрышев — 2 (Хохряков, Сергеев), 63:00 — 2:3.

Нереализованный буллит: Сошников (Салават Юлаев), 23:18 (Вратарь).

Вратари: Энрот — Кареев.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 24 (7+8+8+1) — 38 (16+6+13+3).

Судьи: Беляев, Гашилов.

27 октября. Минск. «Минск-Арена».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/chl/2019-2020/

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