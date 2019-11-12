«Салават Юлаев» в овертайме одолел рижское «Динамо»

«Салават Юлаев» взял верх над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ. Уфимцы вышли на третье место в Восточной конференции, рижане замыкают таблицу «Запада».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кугрышев — 4, 27:18 — 0:1. Алишаускас — 3 (Гегерис, Берзиньш), 35:54 — 1:1. Коледов — 2 (Бурмистров, Кугрышев), 62:05 — 1:2.

Вратари: Салак — Метсола.

Штраф: 4 — 14.

Броски: 27 (7+10+10+0) — 31 (9+7+13+2).

Судьи: Букин, Раводин.

12 ноября. Рига. «Арена Рига». 4564 зрителя.