«Салават Юлаев» в овертайме обыграл московское «Динамо»

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме московское «Динамо» со счетом 4:3.

В составе столичной команды отличились Вячеслав Кулемин и Владислав Ефремов, оформивший дубль. Гости ответили точными бросками Маркуса Гранлунда, Сакари Маннинена, Филипа Ларсена и Никиты Сошникова, который забросил победную шайбу.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:4 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 0:1)

Голы: Ефремов — 2, 1:34 — 1:0. Кулемин — 1 (Ефремов, Миронов), 4:45 — 2:0. Гранлунд — 10 (Хартикайнен), 36:08 — 2:1. Маннинен — 6 (Хартикайнен, Ларсен), 43:01 — 2:2. Ларсен — 5 (бол., Гранлунд), 58:05 — 2:3. Ефремов — 3 (Игумнов, Кулемин), 58:43 — 3:3. Сошников — 3 (Ларсен), 63:08 — 3:4.

Вратари: Бочаров — Метсола.

Штраф: 24 — 10.

Броски: 37 (9+13+14+1) — 30 (7+10+12+1).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

14 ноября. Москва. «ВТБ Арена».