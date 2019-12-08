«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Нефтехимик»

«Нефтехимик» проиграл дома «Салавату Юлаеву» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Нижнекамске.

В составе гостей отличились нападающие Эдуард Гиматов и Владислав Картаев. У «Нефтехимика» — форвард Марат Хайруллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Голы: Гиматов — 1 (бол., Ларсен, Сошников), 45:24 — 0:1. Хайруллин — 5 (Сергеев, Куликов), 53:00 — 1:1. Картаев — 3 (Умарк), 55:49 — 1:2.

Вратари: Шарыченков (58:35) — Кареев.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 37 (10+17+10) — 24 (6+8+10).

Судьи: Ансонс, Франо.

8 декабря. Нижнекамск. ЛД «Нефтехим-Арена».

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