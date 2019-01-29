"Салават Юлаев" уступил "Йокериту"

"Салават Юлаев" проиграл "Йокериту" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У победителей отличились Сакари Маннинен, Никлас Йенсен, Алекс Грант и Марко Анттила. У хозяев гол в активе Йоонаса Кемппайнена.

"Йокерит" набрал 72 очка и занимает четвертое место на Западе с 72 очками. У "Салавата" 66 очков и шестое место. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Салават Юлаев" (Уфа) - "Йокерит" (Хельсинки) - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Маннинен - 19 (Мозес, Грант), 11:55 - 0:1. Кемппайнен - 17 (Ларсен, Хартикайнен), 35:22 - 1:1. Н. Йенсен - 18 (Мозес, Маннинен), 37:14 - 1:2. Грант - 11 (Регин, О`Нилл), 47:23 - 1:3. Анттила - 10 (п.в., Леписто), 59:27 - 1:4.

Вратари: Метсола (57:21 - 59:27) - Калныньш.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 33 (14+7+12) - 23 (6+11+6).

Судьи: Кулаков, Оленин.

29 января. Уфа. "Уфа-Арена".

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