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«Салават Юлаев» тратит на зарплаты игроков 835 млн рублей в год

13:03
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Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» тратит на зарплаты хоккеистов 835 млн рублей в год. Жесткий потолок зарплат КХЛ, установленный с прошлого сезона, равен 900 млн рублей в год.

Больше всего получают пять иностранных хоккеистов. Теему Хартикайнен получает 90 млн рублей в год, Юха Метсола и Филип Ларсен — по 80, Сакари Маннинен — 70, Маркус Гранлунд — 65.

(Артур Хайруллин)

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Салавата Юлаева»?

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