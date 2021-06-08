«Салават Юлаев» тратит на зарплаты игроков 835 млн рублей в год
13:03
Как стало известно «СЭ», «Салават Юлаев» тратит на зарплаты хоккеистов 835 млн рублей в год. Жесткий потолок зарплат КХЛ, установленный с прошлого сезона, равен 900 млн рублей в год.
Больше всего получают пять иностранных хоккеистов. Теему Хартикайнен получает 90 млн рублей в год, Юха Метсола и Филип Ларсен — по 80, Сакари Маннинен — 70, Маркус Гранлунд — 65.
(Артур Хайруллин)
Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Салавата Юлаева»?
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