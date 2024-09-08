«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ 8 сентября 2024

«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры «Салават Юлаев» — «Трактор» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.