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«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ 8 сентября 2024

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«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Трактор» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов игры «Салават Юлаев» — «Трактор» опубликовано на Youtube-канале КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» 11 сентября дома примет «Автомобилист». «Трактор» на следующий день на выезде сыграет со СКА.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 2 2 0 4
2 Авангард 2 2 0 4
3 Нефтехимик 3 2 1 4
4 Сал. Юлаев 2 2 0 4
5 Трактор 3 1 2 3
6 Адмирал 2 1 1 3
7 Металлург Мг 3 1 2 2
8 Ак Барс 2 1 1 2
9 Барыс 2 0 2 1
10 Сибирь 2 0 2 0
11 Лада 2 0 2 0
12 Амур 2 0 2 0
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 2 2 0 4
2 Куньлунь РС 2 2 0 4
3 СКА 2 1 1 3
4 Спартак 2 1 1 3
5 Динамо Мн 1 1 0 2
6 Витязь 2 1 1 2
7 Северсталь 2 1 1 2
8 Динамо М 2 1 1 2
9 Сочи 1 1 0 2
10 Торпедо 2 0 2 1
11 ЦСКА 1 0 1 0
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13.09
8.09 14:30
Сал. Юлаев – Трактор
 2 : 1 Б
8.09 14:30
Металлург Мг – Нефтехимик
 0 : 2
8.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
 - : -
8.09 17:00
Куньлунь РС – Северсталь
 - : -
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