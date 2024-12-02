«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Салават Юлаев» дома победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».