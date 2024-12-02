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Сегодня, 20:10

«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».

ХК Салават Юлаев
ХК Трактор
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 34 27 7 56
2 Спартак 33 21 12 46
3 Динамо М 32 20 12 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 31 18 13 36
7 Динамо Мн 32 16 16 36
8 Торпедо 31 15 16 35
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 31 11 20 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 33 21 12 46
2 Сал. Юлаев 31 21 10 44
3 Автомобилист 31 19 12 42
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 34 15 19 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 31 13 18 28
10 Сибирь 30 12 18 27
11 Барыс 33 9 24 21
12 Амур 32 7 25 17
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7.12
2.12 12:00
Амур – Сочи
 2 : 1
2.12 12:30
Адмирал – Локомотив
 0 : 3
2.12 15:30
Сибирь – Динамо Мн
 4 : 5
2.12 17:00
Сал. Юлаев – Трактор
 4 : 1
2.12 17:00
Автомобилист – Спартак
 4 : 5 Б
2.12 19:00
Витязь – Нефтехимик
 - : -
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