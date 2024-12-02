«Салават Юлаев» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ
«Салават Юлаев» дома победил «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.
«Салават Юлаев» одержал четвертую победу подряд. Уфимцы набрали 44 очка и занимают второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками лидирует на «Востоке».
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|Спартак
|33
|21
|12
|46
|3
|Динамо М
|32
|20
|12
|43
|4
|СКА
|32
|19
|13
|42
|5
|ЦСКА
|30
|16
|14
|39
|6
|Северсталь
|31
|18
|13
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|16
|16
|36
|8
|Торпедо
|31
|15
|16
|35
|9
|Витязь
|31
|13
|18
|29
|10
|Куньлунь РС
|33
|12
|21
|28
|11
|Сочи
|31
|11
|20
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|33
|21
|12
|46
|2
|Сал. Юлаев
|31
|21
|10
|44
|3
|Автомобилист
|31
|19
|12
|42
|4
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|29
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|10
|39
|5
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|36
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|Адмирал
|34
|15
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|35
|7
|Нефтехимик
|33
|12
|21
|32
|8
|Лада
|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
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|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
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|2.12
|12:00
|
Амур – Сочи
|2 : 1
|2.12
|12:30
|
Адмирал – Локомотив
|0 : 3
|2.12
|15:30
|
Сибирь – Динамо Мн
|4 : 5
|2.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|4 : 1
|2.12
|17:00
|
Автомобилист – Спартак
|4 : 5 Б
|2.12
|19:00
|
Витязь – Нефтехимик
|- : -
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